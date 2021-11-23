 

“Настоящая порнозвезда”. Настя Каменских показала фигуру в облегающем кожаном платье

23.11.2021, 8:10, Новости дня
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“Возвращение к черному”, – подписала снимок по-английски 34-летняя певица, добавив в конце значок “черное сердечко”.

Ее пост набрал почти 25 тыс. лайков.

“Богиня, я у ваших ног”, – прокомментировал фото Камемских dum666666.

“Настоящая порнозвезда”, – считает didiba_1.

“Стиль БДСМ?” – поинтересовался kozachkooleg2021.

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A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами. Певица стала известной, выступая с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год.

В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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