Праздник Родиона и Ераста: традиции и приметы 23 ноября

Этот церковный праздник в народе называют просто: Родион и Ераст. С ним связано множество примет, традиций и поверий.

История

Для того, чтобы узнать, какой сегодня праздник, необходимо обратиться к истории. Учителем апостолов

Родиона и Ераста являлся святой Павел. Родион был родственником Павла и следовал за ним во всех путешествиях. В свое время он был поставлен епископом в

городе Патары.

Проповедуя Слово Господне, Родион обратил в христианскую веру многих язычников, чем разгневал некоторых людей. Они избили святого, закидали камнями и ранили. Когда идолопоклонники ушли, Бог излечил раны Родиона. После распятия Петра Родиона обезглавили.

Ераст занимал высокое

положение в городе Коринфе, но обратился в христианскую веру и посвятил себя Богу. Свой путь начал

в Иерусалимской церкви, а после был назначен епископом в городе Панеаде, где прослужил до старости.

Что нельзя делать 23 ноября

В этот церковный праздник нельзя выходить из дома без большой надобности. Также наши предки верили, что 23 ноября запрещается ссориться. Не советуют

поверья свататься и играть свадьбу в этот православный праздник.

Кроме того, 23 ноября нельзя мести пол, поскольку мусор, вынесенный из дома, лишит его обитателей достатка,

благополучия и здоровья. Нельзя в этот церковный праздник делать слишком дорогие подарки.

Есть поверье, что нельзя 23 ноября дуть на прищемленный или пораненный палец, – может случиться неприятность. Лучше подставить палец под струю холодной воды. Не

разрешается 23 ноября ходить в баню или сауну, чтобы нечистая сила не запарила до смерти.

Приметы и традиции

В этот день верующие отдают нуждающимся ненужную одежду. Чтобы защитить домашних

животных от различных болезней, в церковь несут испеченный хлеб и большой кусок

соли, освящают их и кормят ими скот. Считается, что это придаст им здоровья.