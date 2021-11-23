США собрались отправить на Украину военных советников и «Стингеры»

Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки на Украину военных советников и поставки Киеву различных вооружений, включая переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер», сообщили источники CNN.

«Администрация Байдена оценивает возможность отправки на Украину военных советников и нового оборудования, включая вооружение», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала.

Эти шаги, как утверждается, станут ответом на якобы имеющее место наращивание Россией военной группировки на границе с Украиной.

Накануне руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. В свою очередь бывший президент Украины Виктор Янукович предупредил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

В понедельник президент РФ Владимир Путин в разговоре с премьером Италии Марио Драги заявил об отказе Киева от выполнения Минских соглашений и достигнутых в «нормандском» формате договоренностей. Ранее в Кремле обратили внимание на значительный рост числа провокаций со стороны Украины в районе Донбасса, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО.

В прошлую субботу Москва призвала Вашингтон убедить Киев выполнять Минские соглашения. Днем ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты приветствуют заявление президента РФ Владимира Путина по урегулированию конфликта в Донбассе мирным путем посредством Минских договоренностей.

В прошлый четверг Путин на коллегии МИД заявил, что альтернативы выполнению минских договоренностей нет. Путин также подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям РФ и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.

Ранее постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину. РФ неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.

В октябре официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.