 

Корреспондент – в совбезе Украины пообещали дать адекватный ответ на «агрессию России»

23.11.2021, 7:20, Новости дня
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что РФ стягивает военных к украинской границе, чтобы иметь преимущество на грядущих переговорах. Как передаёт «Корреспондент», по словам Данилова, действия и заявления России, а также испытания новейших систем противоракетной обороны на собственных спутниках говорят о том, что никаких правил для Кремля уже не существует. При этом Украина, заверил Данилов, не допустит повторения ситуации 2014 года и сможет дать адекватный ответ России.


Reuters

Россия стягивает военных к украинской границе, чтобы иметь преимущество на грядущих переговорах. Как пишет «Корреспондент», об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Стягивая войска к украинской границе, РФ пытается максимально обострить безопасную ситуацию в регионе для поднятия ставок за столом будущих переговоров», — заявил Данилов на встрече с представителями конгресса США на полях Halifax International Security Forum.

По словам Данилова, действия и заявления России, а также испытания новейших систем противоракетной обороны на собственных спутниках говорят о том, что никаких правил для Кремля уже не существует.

При этом Украина, заверил Данилов, не допустит повторения ситуации 2014 года и сможет дать адекватный ответ России.



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