 

Россиян ждет резкое подорожание цен на ряд продуктов к Новому году

23.11.2021, 7:08, Разное
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С 1 декабря в России ожидается подорожание конфет и других сладостей. Постепенный рост цен на данный вид продовольствия начнется уже к Новому году.

По данным газеты “Известия”, производители сладостей повысят цены на 20%, о чем уже начали оповещать поставщиков.

Намерения повысить стоимость подтвердил производитель сладостей фирм “Акконд”, “Красный Октябрь”, “Бабаевский” и “Коркунов”.

Владельцы фирм обосновали такую тенденцию ростом цен на сырье для производства конфет, а также на обертку. Представители компании “Акконд” заявили, что вынуждены поднять ценник, так как подорожали горюче-смазочные материалы. Поэтому чтобы конфеты исправно поставлялись на прилавки, необходимо поднять цену.

Сетевики заявляют, что перед Новым годом такая тенденция вполне очевидна и бывает каждый год. В магазине “Верный” рассказали, что письма от производителей с подобными предупреждениями получают каждый год. Это объясняется, по их мнением, банальным ростом спроса на конфеты.

Ранее “Дни.ру” сообщали, что в России могут подорожать продукты из-за кризиса в Белоруссии. Неблагоприятная обстановка с мигрантами может сказаться на российском ценообразовании.



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