Стал известен срок новых летных испытаний ракеты «Циркон» с АПЛ

Летно-конструкторские испытания (ЛКИ) гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подводного носителя после двух успешных пусков возобновятся в 2024 году на атомной подводной лодке (АПЛ) «Пермь» проекта 885М (шифр «Ясень-М») измененной конструкции, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Возобновление ЛКИ с подводного носителя планируется не ранее 2024 года. Им будет субмарина «Пермь» проекта 885М, которая от предшественниц будет отличаться несколько измененной конструкцией. Если подлодка не будет готова к пускам «Циркона» в 2024 году, то они возобновятся в первой половине 2025 года», – приводит слова источника ТАСС.

Напомним, первым штатным подводным носителем ракет «Циркон» среди АПЛ проекта 885М будет подлодка «Пермь» измененной конструкции – пятая по счету в семействе лодок этой серии. Передача субмарины флоту планируется на 2025 год.

В августе Минобороны подписало первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон». Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.