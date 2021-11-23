Матеуш Моравецкий – я надеюсь на то, что РФ не хочет войны

На Востоке становится по-настоящему опасно, поэтому пришло время, чтобы в ЕС верх взял здравый смысл — хватит подпитывать разногласия с Польшей, надо сосредоточиться на фундаментальных вопросах, уверен премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. В беседе с порталом wPolityce.pl он заявил, что, хотя сегодня источником многих кризисов выступает Москва, он надеется на то, что до войны дело не дойдёт.



Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рискнул предположить, что РФ не собирается развязывать войну. «Я надеюсь на то, что она этого не хочет и что войны не будет, но если мы объединим все кризисы, мы увидим очень тревожную картину за многие годы. Это риски разной масти, но когда мы ищем причины, то все дороги ведут в Кремль. Белоруссия, Украина, Молдавия, цены на газ, потенциальный риск завоза мигрантов из Афганистана. Если хорошо присмотреться, то у всего этого один источник», — рассказал глава польского правительства в беседе с порталом wPolityce.pl.

Он уверен, что сегодня российская угроза в отношении Украины очень велика. «Даже в то время, когда РФ оккупировала Крым и когда Донецк и Луганск были отделены от Украины, у украинской границы не было такого большого скопления солдат», — подчеркнул польский лидер. Он сослался на информацию разведки как Польши, так и других стран. Он также указал на усилившиеся пропагандистские атаки в отношении Запада и агрессивные хакерские атаки, в том числе на энергетические системы.

В интервью польский премьер рассказал, что после очень интенсивных переговоров с премьер-министрами Эстонии, Литвы и Латвии стало ещё более очевидно, насколько серьёзна сегодня ситуация. При этом он рад, что Польша и Прибалтика говорят одним голосом и «на одной волне» — они согласны в том, каким образом необходимо привлечь международное внимание к восточному флангу ЕС, который сегодня подвержен многим рискам.

По мнению Матеуша Моравецкого, то, что Польша сегодня эффективно защищает восточный фланг ЕС — неопровержимый факт. Он обращает внимание на то, что те, кому небезразлично будущее и безопасность ЕС, должны извлечь из этого урок. «Между нами существует недопонимание по определённым вопросам, мы по-разному воспринимаем отдельные вопросы, например, реформу судебной системы, но есть и вещи поважнее этих разногласий. Имеют место очень опасные реалии, и существует настоящая политика. Сейчас стоит сосредоточиться на самых важных и фундаментальных вопросах для всего ЕС. Настало время, когда нашим партнёрам в Брюсселе необходимо отделить самое важное от разногласий, которые всегда будут», — призвал он.

В беседе премьер чётко указал на то, что Польша не рассматривает вариант переброски мигрантов напрямую в Германию. «Мы серьёзная, законопослушная, эффективная и выполняющая свои обязательства страна», — подчеркнул польский лидер. По его мнению, риски только растут, и если Польша уступит, за это заплатит весь ЕС. «Я хочу подчеркнуть: на Востоке становится по-настоящему опасно. Пришло время, чтобы в ЕС верх взял здравый смысл», — убеждён он.