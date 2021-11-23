В Сочи задержали проводника поезда за кражу 27 подстаканников
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В Сочи полицейские задержали 20-летнего проводника поезда, укравшего 27 металлических подстаканников. Об этом сообщило управление МВД на транспорте по Южному федеральному округу.
Фото: РЖД
По данным следствия, молодой человек находился поздно вечером в депо. Пока его никто не видел, он зашел в один из вагонов стоявшего поезда и похитил 27 подстаканников из купе проводников. Полиция задержала подозреваемого в хищении.
По данным РИА Новости, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Против него возбуждено уголовное дело о краже (ч. 1 ст.158 УК). Молодому человеку грозит от 80 тысяч рублей штрафа до двух лет лишения свободы.
Ранее в Калмыкии против экс-полицейского возбудили уголовное дело о краже 152 лошадей (ч. 4 ст. 159 УК). Сотрудника полиции уволили, расследование продолжается.
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Источник: Новая газета
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