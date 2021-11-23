Мнение: Стыдно быть безжалостным

А вот, между прочим, нечасто замечаемый минус от того, что Газпром является сегодня государственной компанией и одновременно практически символом современной России. Большинство (я отдаю себе в этом отчет) вообще не врубится, о чем это я толкую – но тут есть проблема, и проблема реальная.

Я сейчас зацепился взглядом за сообщение в новостях Яндекса – что «Газпром» пригрозил через 48 часов остановить поставки газа в Молдавию. Кишинев не оплатил в срок новые поставки газа, и если в ближайшие два дня платежа по счету не будет, то «Газпром» отключит Молдавии газ”. Дело ясное: Молдова в результате крайне напряженных переговоров рухнула и согласилась подписать с Газпромом долгосрочное, на 5 лет соглашение о поставках газа по “льготной” цене типа 500 долл. за 1000 кубов – просто потому, что выбора у Молдавии нет, зимой они могут просто замерзнуть.

Газпром их дожал и вроде бы даже заставил признать “долг” за поставки прежних лет – а там еще полмиллиарда баксов или даже больше. “Европейски ориентированная” президентка Санду согласилась и на это. Все всё подписали – хотя независимые наблюдатели типа меня не могли взять в толк – как это, собственно, Молдавия собирается платить за газ по 500, если она и по 200-то всегда платила еле-еле? Бывшая Молдавская ССР, как все знают, одна из самых нищих стран Европы, где-то на уровне Албании. Доходов – никаких, специализация в основном аграрная, а сельхозпродукции в Европе – своей некуда девать, молдаване там с их сомнительным вином откровенно без надобности.

И вот – подтверждение того, что всё “долгосрочное соглашение” есть не более чем красивые фантазии в духе сказок про розовых единорогов, приходит почти сразу, даже не дожидаясь зимы. Даже самые первые платежи Молдавия оказывается не в состоянии провести вовремя. А Газпром в ответ тут же грозит прекратить поставки, то есть, говоря по-простому – заморозить Молдавию к херам собачьим.

Не хочу ничего сказать про “право”. Безусловно, ГП вполне вправе это сделать, если ему не платят. Я – о государственном статусе компании. Ведь по сути получается, что это сама Россия, наша страна, как государство, то есть от имени всех нас – грозит заморозить другую страну. НИЩУЮ, замечу, страну. Фактически – Газпром переваливает на всех нас коллективную ответственность за все последствия. Померзнут там в итоге – насмерть! – дети в домах, старики в постелях… Нам – всем гражданам РФ – любой сможет “предъявить”: это всё из-за вас, ВЫ пожадничали, лишнюю копеечку решили выжать…

Прекрасно понимаю, что ответом будет рёв уже от нашего “глубинного народа” – и нет буквально ни одной мерзости, которые эти глотки не преминут изрыгнуть. Тут будет и “пусть подыхают”, и “а чё они?”, и “хрен вам, а не наш газ на халяву”, и, естественно, “они сами виноваты”, и какая-нибудь гнусь про то, что “молдаване – унтерменши” (в сравнении с венцом творения – тем, кто такое пишет), и какое-нибудь перечисление “обид” типа “а вот не надо было из Союза выходить” (как будто это оправдание и “поэтому” можно мучить детей) – и т.д.

Отчасти жуткий шакалий вой можно чуть-чуть оправдать тем, что люди-то как раз все-таки, где-то в глубине души, ощущают груз ответственности, который этот “государственный статус” поставщика газа кладет на их плечи – и таким образом, через “а вот такое я говно”, они уж как могут стараются его сбросить… Всё это мы уже наслушались сполна в моменты обострения “газового вопроса” с Украиной – стыдно было читать все эти пожелания лютой смерти “от холода” всем “хохлам и их детям”.

Народ ведь в своей стране надо на самом деле беречь, по возможности давать ему как можно меньше поводов расчеловечиваться – именно потому, что у людей это очень легко – слишком легко! – получается. Только отвернулся – всё, он уже встал на четвереньки и лает по-собачьи, причем всё – ругательства одно гнуснее другого. Тут ведь самое опасное – что поднимать с четверенек втрое тяжелее, чем опустить в это состояние: на четырех лапах стоять УДОБНЕЕ и ЕСТЕСТВЕННЕЕ, люди поднимаются неохотно, да к тому ж запоминают этот опыт, как наркоман запоминает первую дозу – и потом всегда хочет “повторить”.

Поэтому, на мой взгляд, поставщику жизненно (!) важных продуктов надо быть частным. Отделенным от ОБЩЕГО государства. Пусть Газпром вымогает у других государств оплату, грозя всех в противном случае “заморозить” – но пусть он это делает от себя, а не от моего имени тоже. Я не хочу быть к этому причастным.

Всё это определенно совсем непопулярные мысли. Но мне стыдно – и я ничего не могу с этим поделать. Стыдно быть безжалостным. А уж народу им быть вообще нельзя – даже в мыслях. Жалость – единственное, что отличает нас от машин.