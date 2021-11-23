Мнение: Очисти меня, мама, буги-битом

Вы сидите в нью-йоркском кинотеатре в конце декабря 1945 года. Война окончена, дух Рождества витает в воздухе, настроение головокружительное.

Свет тускнеет над полностью белой публикой в ​​костюмах и плиссированных платьях, и этот мультфильм начинает играть роль разминки перед фильмом. Публика неудержимо хохочет, пока крутятся театрализованные ролики с гротескными карикатурами. Вы смотрите на заднюю часть кинотеатра, где стоит черный привратник в форме, глядя на темную стену, когда свет от серебряного экрана отражается от его лица. Слава богу, нацисты побеждены более свободными и цивилизованными людьми. (с)

Занятная коллекция расистских стереотипов 1941-го года. Вышел всего спустя год после "Еврея Зюсса" в Третьем Рейхе.

—