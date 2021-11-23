 

Премьер Бельгии самоизолировался после встречи с коллегой из Франции

23.11.2021, 5:04, Новости дня
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Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо ушел на самоизоляцию после контакта с получившим положительный результат теста на коронавирус премьер-министром Франции Жаном Кастексом, сообщило Agence France-Presse.

Как сообщила пресс-служба кабмина Бельгии, Де Кроо сдаст ПЦР-тест на коронавирус во вторник утром, до получения отрицательного результата премьер будет «оставаться на карантине», передает ТАСС.

Согласно заявлению, еще четыре члена бельгийского правительства, которые участвовали в понедельник в двусторонней встрече по вопросам безопасности, «сдадут ПЦР-тесты и будут оставаться в карантине до тех пор, пока не получат отрицательный результат». Речь идет о министре иностранных и европейских дел и внешней торговли Софи Вильмес, министре обороны Людовине Дедондер, министре внутренних дел Аннелис Верлинден и министре юстиции Винсент Ван Квикенборн.

По сведениям Agence France-Presse, ранее положительный результат теста на коронавирус получила одна из двух дочерей премьер-министра Франции Кастекса. По этой причине он в понедельник ушел на самоизоляцию. В понедельник утром премьер-министр Франции посетил с визитом Брюссель, где встречался со своим бельгийским коллегой.

Ранее стало известно, что премьер Франции заразился коронавирусом.

Напомним, в начале ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о большом числе случаев COVID-19 в Европе при доминировании «дельта»-штамма.



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