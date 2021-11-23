 

Суд в Москве арестовал экс-замначальника департамента Росгвардии

23.11.2021, 5:04, Новости дня
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Московский 235-й гарнизонный военный суд арестовал бывшего заместителя начальника финансово-экономического департамента Росгвардии полковника Николая Копытова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сорбщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Николая Копытова меры пресечения в виде заключения под стражу», – передает РИА «Новости» слова источника в пресс-службе суда. Там уточнили, что Копытову инкриминируется часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По данным «Коммерсанта», сумма инкриминируемых взяток составляет 10 млн рублей. Как информирует издание, эти деньги, по версии следствия, Копытов получил от представителей поставлявшей форму для росгвардейцев компании «Спецшвейснаб» за заключение с ней дополнительных контрактов почти на 2 млрд рублей.

Напомним, в июле 2018 года главу УВО Росгвардии в Самаре поймали с поличным на взятке.



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