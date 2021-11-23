France 2 – во французских школах всё больше классов переходит на удалёнку из-за случаев COVID-19

Во Франции растёт число классов, которые после выявления коронавируса у учеников вынуждены на неделю перейти на дистанционное обучение, рассказывает France 2. Такой временный карантин становится головной болью родителей: им необходимо организовать доступ детей к учебным ресурсам, несмотря на то что не у всех есть подходящие для этого гаджеты.

С одной стороны — 10 полных классов, где ученики работают в обычном режиме, а с другой — два пустых класса: дети сидят на карантине по домам. Родителям учеников из этой парижской школы приходится ломать голову над тем, как организовать (их обучение. — ИноТВ).

МАМА ШКОЛЬНИКА: У нас нет выбора. Здесь нет удачного решения. Для детей лучше ходить в школу, но если там ковид, лучше, если они не ходят в школу.

ДРУГАЯ МАМА ШКОЛЬНИКА: Они вынуждены оставаться дома. Хорошо то, что их учительница постоянно поддерживает с нами контакт.

Как раз сегодня утром учительница начальных классов обучает своих учеников французскому удалённо.

КАТИ ДЮМОН, преподавательница: Дети знают, что, например, на понедельник, 22 ноября, им нужно сделать задание по французскому — вот это упражнение на спряжение глаголов. Потом я посылаю во вложении проверенные задания — сегодня это задание, которое они делали на пятницу. Таким образом они могут узнать правильные ответы и прочитать мои заметки, на что им стоит обратить внимание или где быть осторожнее.

По данным Министерства образования, на данный момент закрыто 4048 классов из 527 тысяч, что составляет 0,8 процента. Согласно правилам, как только один из учеников заболевает, класс закрывают на неделю. Теперь этот метод хорошо отработан, однако ученики по-прежнему остаются в неравном положении.

КАТИ ДЮМОН: Самое большое неравенство проявляется в неодинаковом доступе (к удалённому образованию. — ИноТВ). К сожалению, у нас есть дети, которые делают задания на смартфонах, что не очень удобно. К сожалению, не все из них находятся в одинаковом положении.

Ученики из этого класса должны вернуться в среду. Для их родителей это также станет облегчением. С начала учебного года в этой школе закрывали классы уже девять раз.

Дата выхода в эфир 22 ноября 2021 года.