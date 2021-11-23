Небрежный хвост, повязка на голову и еще несколько идей, которые спасут вашу прическу, когда некогда мыть волосы

Каждой девушке знакома ситуация, когда нужно быстро обыграть немытые волосы и предстать в лучшем свете. Скрыть такую неприятность можно с помощью сухого шампуня, шляпы или правильной прически. И если сухой шампунь спасает не всегда, а головной убор может быть неуместным, то с прическами есть сразу несколько хороших идей.

Если правильно уложить немытые волосы, они могут казаться весьма свежими. Это всевозможные хвосты, пучки, булочки, косы. Если пряди очень грязные, выручат атласные шарфы, заколки, резинки, эластичные повязки, которые еще лучше скроют недостатки.

Небрежный хвост

Необходимо завязать волосы в хвост и выпустить несколько прядей спереди. Можно подкрутить их щипцами для завивки, чтобы придать объем и тем самым отвлечь от того, что волосы уже не первой свежести.

Заколки

Отличная идея при немытых волосах – собрать их и заколоть, например, такой заколкой, как “краб”. Если волосы одной длины, их все нужно захватить и закрепить. Если передние пряди короче, их можно выпустить.

Высокая булочка

Это всегда хорошее и быстрое решение в случае нехватки времени для мытья волос. Достаточно собрать волосы вверх, закрутить и небрежно заколоть.

Французская коса

Прически, прилегающие близко к голове, скрывают несвежие волосы, поскольку в этом случае не видно явной разницы между более жирными корнями и более сухими концами, как при распущенных.

Хвост “гирлянда”

Модной альтернативой французской косы является хвост “гирлянда”. Отличие в том, что каждая выбранная прядь волос завязывается на голове тонкой прозрачной резинкой.

Атласный шарф

Если волосы совершенно не подходят для появления с ними на людях, на помощь придет атласный шарф, который практически покроет голову.

Повязка на голову

Повязка также поможет скрыть несвежие пряди. Нужно просто зачесать волосы назад, вытянуть более короткие пряди вперед, а повязку поместить точно между зачесанными и оставленными волосами.