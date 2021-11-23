Кудрявые, прямые или волнистые: как укладывать челку девушкам с разной фактурой волос

Челка – это самый простой способ изменить внешность. При этом эффект новизны будет достигнут очень быстро. Однако ее укладка на разных волосах – прямых, волнистых, кудрявых – имеет свои особенности.

Кудрявые волосы (главное фото)

Чем меньше касаться локонов, тем лучше они сохранят форму. Чтобы высушить волосы естественным способом, рекомендует дождаться, пока они не высохнут на 80%, а затем закручивать небольшие пряди вьющейся челки. После того как они полностью высохнут, аккуратно разделить на отдельные прядки, взяв кончиками пальцев немного сыворотки для укладки. Другой способ сушки – использовать полотенце, чтобы локоны оставались неповрежденными и имели красивую естественную форму после душа. Хотя существует много техник сушки для улучшения формы локонов, эксперты сходятся во мнении, что диффузор с нижним воздушным потоком – это лучшее средство для получения четкости завитков и объема.

Прямые волосы

С прямыми волосами нужно быть осторожными, здесь важно избежать жирности. Лучше не использовать продукты для укладки, потому что челка прилегает к лицу, а естественный жир кожи и волос могут сделать ее тяжелее. Вместо этого нужно сушить челку, применяя правильную технику. Для дополнительного объема рекомендуется ее сушить, сначала направляя плоскую щетку прямо вниз. Затем, когда волосы высохнут на 90%, использовать круглую щетку, чтобы приподнять челку. Челку на прямых волосах рекомендуется мыть чаще, чем остальные волосы. Для этого можно использовать сухой шампунь.

Волнистые волосы

С длинной волнистой челкой можно обойтись без фена, чтобы подчеркнуть мягкие волны. Фактура волос позволяет без особого труда выглядеть безупречно. Девушкам с волнистыми волосами можно сделать так называемую шторку. Если нужно придать волосам немного больше текстуры или оживить челку на второй день после мытья, можно распылить на нее воду и уложить плоскими щипцами.

Небольшие локоны

Как и в случае с вьющимися волосами, чем меньше их трогать, тем лучше. После мытья головы нужно аккуратно промокнуть локоны салфеткой из микрофибры, чтобы высушить их, не нарушая при этом естественной формы и текстуры. Затем следует использовать небольшое количество легкого увлажняющего средства для разглаживания, чтобы подчеркнуть естественные локоны и обеспечить им дополнительное увлажнение. Вместо этого можно взять каплю масла для волос и подкрутить пальцами завитые пряди челки.