«Вести» – провалились все — ни один из украинских фильмов не смог окупить себя в прокате

Карантин и меры предосторожности при посещении кинотеатров сильно подкосили украинскую киноиндустрию. Как пишут «Вести», ни один из фильмов не смог окупить себя в прокате, и речь не только об украинских, но и о голливудских релизах. Издание разбиралось, как можно изменить ситуацию и какие фильмы действительно смогут вернуть зрителей в кинотеатры.



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«Вести» проанализировали кассовые сборы всех ожидаемых и знаковых премьер украинских фильмов 2021 года и пришли к неутешительному выводу: карантин и меры предосторожности при посещении кинотеатров сильно подкосили украинскую киноиндустрию, и ни один из фильмов не смог окупить себя в прокате. И речь не только об украинских, но и о голливудских релизах.

Как отмечает издание, Голливуд — это огромная машина, которая ещё не скоро остановится, поскольку своими ежегодными миллиардными денежными оборотами превосходит экономики некоторых стран. А вот украинское кино поставлено на грань выживания и в этой связи нужно что-то делать, ведь общий кассовый сбор всех украинских фильмов за 2021 год меньше, чем кассовые сборы некоторых американских блокбастеров по отдельности. В частности, всё украинское кино в стране собрало в полтора раза меньше, чем «Дюна» или «Веном 2: Карнаж».

«Я уже неоднократно говорила на разных конференциях, которые проводятся для киноиндустрии, о том, что украинским фильмам не хватает не только качества, но и хорошей маркетинговой кампании, умения себя продать. Не должно быть так, что зрители узнают о выходе нового фильма всего за две недели до премьеры. Я считаю, что в бюджет фильма, который подаётся на питчинг и получает господдержку, должна входить графа «маркетинг», — говорит директор сети кинотеатров «Планета Кино» Наталья Байдан.

Лидером года по кассовым сборам стала «Сумасшедшая свадьба — 3». Фильм, спродюсированный Юрием Горбуновым, собрал почти 29 миллионов гривен, однако этого не хватило, чтобы даже окупить вложения. Тенденция года такова, что в топ-10 украинских фильмов по кассовым сборам попало пять комедий. Все они не сильно дороги в производстве — порядка $500—600 тыс.

Если бы они вышли в прокат в другое время, когда не было ограничений посещения кинотеатров, то, вполне возможно, они бы даже принесли прибыль, как это было до карантина. Первые две части «Сумасшедшей свадьбы» были в хорошем плюсе, однако главная проблема всё же остаётся: украинские фильмы пока не могут конкурировать в своей же стране с голливудскими блокбастерами. Вся индустрия за год собирает меньше, чем один дорогой американский фильм с бюджетом в размере $200 млн, а попытки снять масштабные исторические фильмы или экшены не окупают себя.

«Тягаться с американскими блокбастерами, снятыми за 200 миллионов долларов, бессмысленно. На наши бюджеты всё равно не снимешь картину, которая сможет стать лидером мирового проката. Хотя мы все пытаемся это сделать. Европейские страны, включая ту же Францию, редко производят подобные фильмы. Зато они часто выпускают комедии — с точки зрения коммерции это всегда больше себя оправдывает. Поэтому я считаю, что Госкино, проводя питчинг, лучше не раздавать деньги массово, но по чуть-чуть, а нескольким картинам дать большую сумму. Может, тогда получится снять более качественную картину, которая хотя бы на своём рынке сможет конкурировать с Голливудом», — говорит Байдан.

Вполне понятным выглядит и коммерческий провал картины, которая в этом году выдвигается от Украины на Оскар — «Плохие дороги». При бюджете в 11 миллионов гривен он собрал менее миллиона и даже не попал в топ-10 украинских фильмов.

«Сложная картина на неразвлекательную тему всегда собирает меньше. Такие фильмы никогда не делаются ради кассовых сборов. И в этом нет ничего нового. Людей невозможно заставить страдать добровольно. Все стремятся к счастью и лёгкости. Украинцам не так легко и просто живётся, и я их понимаю», — говорит режиссёр и сценаристка «Плохих дорог» Наталья Ворожбит.

Но причина коммерческого провала этой картины не только в том, что она заставляет людей страдать.

«Да, в первую очередь люди хотят забыть о своих проблемах хотя бы на несколько часов и погрузиться в другой мир — мир иллюзий. Так работает Голливуд. Даже социальные голливудские хиты, наподобие «Паразитов» или «Земли кочевников» — это, в первую очередь, притчи, понятные каждому человеку. А «Плохие дороги» слишком зациклены на конкретных историях и конкретных обстоятельствах, чтобы быть кому-то интересными за пределами ОРДЛО. В этом фильме нет общечеловеческой истории, которая бы цепляла массового зрителя», — говорит кинокритик Алексей Росовецкий.

Чтобы как-то поправить дела в украинской киноиндустрии, эксперты видят несколько способов. Если целью является коммерческий успех, то картину нужно снимать с расчётом на массового зрителя и не винить его в ограниченности в случае провала фильма. Наталья Байдан вообще предлагает ввести KPI для режиссёров и продюсеров.

«Если картина собрала плохо в прокате, значит этих создателей нужно временно отправлять на отдых, чтобы они проанализировали свои ошибки, и дать возможность снимать другим. Кроме этого, основательно подходить в продвижению фильма. Уже с того момента, как выиграл питчинг, нужно этим заниматься», — говорит Байдан.

Раз уж результаты проката показывают, что лучше всего собирают комедии, значит нужно лучше разрабатывать этот жанр, чтобы на Украине снимались подобные фильмы с расчётом на разную аудиторию. Рядом с «Сумасшедшей свадьбой» должны быть картины с более тонким юмором.

«Современное украинское кино, в большинстве своём, не волнует украинцев, и непонятно, кому адресованы фильмы, которые снимаются якобы для массового зрителя. Кино должно говорить с людьми о понятных и близких вещах — о любви и ненависти, о семейных отношениях, о преодолении на пути к свершениям и о поиске себя самого. Пока этого нет, люди в кино не пойдут. Именно поэтому прокатными хитами Украины в последние годы были комедии. И это понятно — люди хотят прийти в кино и получить кусочек счастья, отдохнуть от проблем, увидеть себя со стороны и посмеяться над этим. Украинское кино тематически должно перестроиться. Оно должно быть для людей, а не для отчётности. Это должно быть не политическое кино, а зрительское», — говорит Алексей Росовецкий.