 

ABC News – американцы выстраиваются в очереди на ревакцинацию перед Днём благодарения

23.11.2021, 3:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В США многие жители спешат получить бустерную дозу вакцины перед Днём благодарения, чтобы не испортить семейный праздник, передаёт ABC News. В то же время медэксперты предупреждают: антитела вырабатываются только через одну-две недели после ревакцинации, поэтому полученные сейчас прививки не гарантируют защиту во время наступающих каникул.

УИТ ДЖОНСОН, ведущий ABC News: Американцы готовятся к поездкам на День благодарения и, как мы уже говорили, многие также выстраиваться в очередь за бустерной вакциной. Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) разрешил их делать всем старше 18 лет. К нам присоединяется репортёр ABC Элвин Лопез, которая расскажет больше о новых рекомендациях. Элвин, доброе утро!

ЭЛВИН ЛОПЕЗ, репортёр ABC: Доброе утро! Эти выходные стали напряжёнными для крупных аптек, которые предлагают ввести дополнительную защитную дозу как раз накануне праздников.

Сегодня утром дополнительная доза вакцины против COVID-19 пользуется большим спросом: американцы готовятся к праздникам.

БАРБАРА ГРЕЙ, получила бустерную дозу вакцины: Я очень рада этому (третьей дозе. — ИноТВ), потому что приближаются праздники, и я хочу чувствовать себя в большей безопасности, когда встречаюсь с людьми.

Центр по контролю и профилактике заболеваний разрешил всем старше 18 лет закатывать рукав для дополнительной дозы спустя полгода после последней прививки.

ДЭН БАРУШ, директор Центра вирусологии и исследований вакцин в Медицинском центре Бет Исраэль Диаконисса и профессор медицины в Гарвардской медицинской школе: Мы наблюдаем рост заражений среди вакцинированных. Ожидается, что в ближайшие месяцы их число увеличится из-за холодов.

В то же время в 34 штатах в данный момент растёт число заражений. В США в среднем регистрируют свыше 94 тысяч случаев ежедневно, что на 20 тысяч больше, чем неделю назад. В штате Нью-Мексико медработники работают на пределе возможностей.

БАРБАРА ЧАРЛЬЗ, вице-президент клиники Сан-Хуан: Прямо сейчас ситуация у нас близка к катастрофической. Большинство этих пациентов не прошли вакцинацию. Наша система здравоохранения испытывает перегрузки.

А в Коннектикуте Гленн Меритт III ещё не забыл, как тяжело побороть COVID-19:

ГЛЕНН МЕРИТТ III, переболел коронавирусом: Я не мог разговаривать, моё тело не слушалось.

Меритт провёл в коме четыре месяца после того, как заразился вирусом в марте.

ГЛЕНН МЕРИТТ III: Я хотел пройти вакцинацию, но здесь в Коннектикуте её проводили для определенных возрастных групп, и моя в них не входила.

26-летнего мужчину выписали из специализированной больницы Гейлорд только в прошлом месяце. Теперь, спустя семь месяцев после заражения, он заново учится ходить и по-прежнему дышит с помощью кислородной маски.

ГЛЕНН МЕРИТТ III: Диализ, постоянная боль никто не захочет так жить, так что пройдите вакцинацию и будьте осторожны.

ЭЛВИН ЛОПЕЗ: И медэксперты говорят, что бустерная вакцина не защищает сразу антитела начнут вырабатываться только через неделю или две. Так что если вы получите дополнительную дозу на этих выходных, она не обеспечит вам защиту к Дню благодарения. Уит?

УИТ ДЖОНСОН: Хорошо, спасибо, Элвин.

Дата выхода в эфир 21 ноября 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / Песков прокомментировал встречу Байдена и Тихановской

07.03 / Раскрыты подробности первой российской миссии на Венеру

24.02 / Кабмин в два раза увеличил максимальный объем кредита по программе “5–7–9%”

13.11 / Москва решила не принимать дополнительных условий Вашингтона по ДСНВ

16.10 / Многодетная мать спасла пятерых детей из пожара в Башкирии

17.08 / Россия увеличила вложения в госдолг США

04.07 / Guardian – «расистская рыба» — памятник Русалочке в Дании стал жертвой вандалов

08.09 / Путин обсудил с королем Саудовской Аравии совместное производство вакцины от COVID-19

01.05 / НАСА приостановило контракт с компанией Маска на лунный модуль

04.07 / Разгадали шифр. Европол взломал секретный чат преступной группировки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика