ABC News – американцы выстраиваются в очереди на ревакцинацию перед Днём благодарения

В США многие жители спешат получить бустерную дозу вакцины перед Днём благодарения, чтобы не испортить семейный праздник, передаёт ABC News. В то же время медэксперты предупреждают: антитела вырабатываются только через одну-две недели после ревакцинации, поэтому полученные сейчас прививки не гарантируют защиту во время наступающих каникул.

УИТ ДЖОНСОН, ведущий ABC News: Американцы готовятся к поездкам на День благодарения и, как мы уже говорили, многие также выстраиваться в очередь за бустерной вакциной. Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) разрешил их делать всем старше 18 лет. К нам присоединяется репортёр ABC Элвин Лопез, которая расскажет больше о новых рекомендациях. Элвин, доброе утро!

ЭЛВИН ЛОПЕЗ, репортёр ABC: Доброе утро! Эти выходные стали напряжёнными для крупных аптек, которые предлагают ввести дополнительную защитную дозу как раз накануне праздников.

Сегодня утром дополнительная доза вакцины против COVID-19 пользуется большим спросом: американцы готовятся к праздникам.

БАРБАРА ГРЕЙ, получила бустерную дозу вакцины: Я очень рада этому (третьей дозе. — ИноТВ), потому что приближаются праздники, и я хочу чувствовать себя в большей безопасности, когда встречаюсь с людьми.

Центр по контролю и профилактике заболеваний разрешил всем старше 18 лет закатывать рукав для дополнительной дозы спустя полгода после последней прививки.

ДЭН БАРУШ, директор Центра вирусологии и исследований вакцин в Медицинском центре Бет Исраэль Диаконисса и профессор медицины в Гарвардской медицинской школе: Мы наблюдаем рост заражений среди вакцинированных. Ожидается, что в ближайшие месяцы их число увеличится из-за холодов.

В то же время в 34 штатах в данный момент растёт число заражений. В США в среднем регистрируют свыше 94 тысяч случаев ежедневно, что на 20 тысяч больше, чем неделю назад. В штате Нью-Мексико медработники работают на пределе возможностей.

БАРБАРА ЧАРЛЬЗ, вице-президент клиники Сан-Хуан: Прямо сейчас ситуация у нас близка к катастрофической. Большинство этих пациентов не прошли вакцинацию. Наша система здравоохранения испытывает перегрузки.

А в Коннектикуте Гленн Меритт III ещё не забыл, как тяжело побороть COVID-19:

ГЛЕНН МЕРИТТ III, переболел коронавирусом: Я не мог разговаривать, моё тело не слушалось.

Меритт провёл в коме четыре месяца после того, как заразился вирусом в марте.

ГЛЕНН МЕРИТТ III: Я хотел пройти вакцинацию, но здесь в Коннектикуте её проводили для определенных возрастных групп, и моя в них не входила.

26-летнего мужчину выписали из специализированной больницы Гейлорд только в прошлом месяце. Теперь, спустя семь месяцев после заражения, он заново учится ходить и по-прежнему дышит с помощью кислородной маски.

ГЛЕНН МЕРИТТ III: Диализ, постоянная боль — никто не захочет так жить, так что пройдите вакцинацию и будьте осторожны.

ЭЛВИН ЛОПЕЗ: И медэксперты говорят, что бустерная вакцина не защищает сразу — антитела начнут вырабатываться только через неделю или две. Так что если вы получите дополнительную дозу на этих выходных, она не обеспечит вам защиту к Дню благодарения. Уит?

УИТ ДЖОНСОН: Хорошо, спасибо, Элвин.

Дата выхода в эфир 21 ноября 2021 года.