В РФ назвали вбросом информацию о подготовке вторжения в Украину. Российская разведка сравнила ситуацию с Грузией в 2008 году

“Мы видим, что идет целенаправленная информационная кампания, вбросы. Для вбросов используют в качестве трубы Bloomberg, некоторые американские газеты участвуют. Это нагнетание напряженности. Это попытка представить Россию как некую сторону, которая угрожает процессу урегулирования”, – сказал спикер Владимира Путина.

По словам Пескова, подобные вбросы могут быть “камуфляжем” намерений разрешить конфликт на Донбассе силой.

Ситуация в Украине похожа на ту, которая наблюдалась в Грузии в преддверии военного конфликта с РФ в 2008 году, говорится 22 ноября в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

“Тогда [президент] Михаил Саакашвили “сорвался с цепи” и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии. Ему это дорого обошлось”, – пригрозили в СВР.

Российская внешняя разведка сообщила о якобы “ползучем продвижении украинских позиций вглубь серой зоны вдоль линии разграничения [на Донбассе], а также концентрации сил и средств ВСУ в приграничных районах с РФ и Беларусью”.

В СВР информацию о концентрации армии РФ возле границ Украины для военного вторжения назвали “абсолютно ложной”, а политику США и ЕС – “провокационной”, которая “укрепляет чувство вседозволенности и безнаказанности” у Киева.

В понедельник глава МИД Дмитрий Кулеба опроверг обвинения РФ о якобы подготовке Украины к военной операции.

“РФ повысила интенсивность дезинформации, включая ложные обвинения Украины в якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. Официально: Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе. Мы привержены поиску политико-дипломатического разрешения конфликта”, – отметил Кулеба.

О подготовке Россией атаки на Украину в конце января или начале февраля сообщил в интервью Military Times, опубликованном 21 ноября, начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов. Она “будет гораздо более разрушительной, чем любая ранее в конфликте, начавшемся в 2014 году, в результате которого были убиты около 14 тыс. украинцев”, подчеркнул глава военной разведки.

18 ноября Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины “будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января”, сказал глава ГУР Минобороны.

Контекст:

РФ с конца марта наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хотела расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они якобы задействованы в учениях. 22 апреля он заявил, что поставленные цели достигнуты и что с 23 апреля войска приступают к возвращению в пункты постоянной дислокации. При этом он сообщил, что техника и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые будут задействованы в учениях в сентябре, останутся на полигоне Погоново в Воронежской области.

Россия частично отвела военных из оккупированного Крыма, но на восточной границе Украины, в Воронежской области, они остались, говорил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко 28 апреля.

5 мая газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной остается еще примерно 80 тыс. военных, что до сих пор является наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году.

30 октября американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В ГУР Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины.

8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за “необычной военной активности” РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южноосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

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