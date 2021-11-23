Мнение: Добро пожаловать на наш шабаш

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым утвердил порядок функционирования органов управления при введении режима ЧП на всей территории страны или в отдельных регионах. Об этом сообщила в понедельник президентская пресс-служба.

Довольно кучно идут сообщения о режимах ЧС, ЧП и военного положения из разных стран. Европа довольно бодро идет в направлении организации какого-то локального конфликта, который пока предполагается локальным, но как обычно, загадывать в таких делах нельзя.

Интерес к войне у всех весьма и весьма высок. Политики всех стран настолько зависли в дебрях неразрешимых внутренних противоречий, что решение разрубить их с помощью небольшого внешнего конфликта буквально висит в воздухе.

Где именно он может произойти, на самом деле почти неважно. Тут только начни. Самые умные, конечно, в него не полезут, а будут извлекать выгоду в стороне. Нас это, понятно, не касается. С крайне высокой степенью вероятности Кремль влезет в любой сюжет и сценарий. Умных в Кремле уже давно нет. Там даже глупеньких днем с огнем не найдешь – сплошь кретины и дуболомы. Так что вариантов для нас не просматривается.

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