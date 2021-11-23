Мнение: А теперь и в ХМАО



Робот Комарова (устаревшая модель)

А вот что введено со вчерашнего дня и в Ханты-Мансийском АО – нефтяной “житнице” страны.

“Оперативный штаб ХМАО опубликовал постановление главы ХМАО Натальи Комаровой. Непривитым жителям Нефтеюганска, Нягани, Урая и Кондинского района разрешено:

— покидать дом для обращения за помощью в случае прямой угрозы жизни и здоровью, и оказания помощи родственникам старше 60 лет или же страдающих хроническими заболеваниями;

— выходить из дома для передвижения к месту работы, при соблюдении требований посещать заведения общепита, аптеки, продуктовые магазины, организации ритуальных услуг, а также для прогулки в парках и скверах при соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра, выгула собак в 100 метрах от дома и выноса мусора.

Всё это разрешается непривитым от коронавируса делать лишь в случае оформления уведомления в государственной информационной системе контроля «Цифровое уведомление».

Нефтяники – народ не бедный, поди, и в Европах бывают. Во всяком случае, этот свой вопиющий “документ” “юристы” из ХМАО явно писали под влиянием сообщений из… Австрии.

Вообще, прослеживается какая-то странная ассоциация – похоже, ковид-ломку граждан России решили начать с самых богатых “нефтяных” регионов: сначала Татарстан, теперь ХМАО. Нефтяные регионы – они самые жирные, что ли?

Хотя стойте – вроде догадался: нефтяные регионы – они ведь богатые, и это значит, что у них хватило средств на внедрение… камер, то есть устройств повсеместной слежки за людьми! Вон оно что! Начинают “куаркодизацию” с регионов наибольшей “цифровизации”. Почему не с Москвы – вопрос сложный и интересный, явно непростой.

Но меру невероятного беззакония даже трудно себе представить. На каком основании “непривитым” запрещают покидать свои дома, чтобы, скажем, пойти в гости? На каком основании им нельзя заходить в магазины, кроме продуктовых и аптек? Какое вообще право у губернатора ограничивать кого-то в его правах, губернатор – это вообще кто?? Ведь, по российским законам, губернаторам даже так называемые “правоохранительные органы” не подчинены, у них строго федеральное подчинение!

Нет ответа ни на один вопрос. Это в чистом виде, беспримесный БЕСПРЕДЕЛ. Живая иллюстрация к старому тезису – если вы не хотите/не можете сопротивляться, у вас заберут ВСЁ. Просто всё, подчистую. Время наступает интересное, старые бессмысленные фразы типа “Умереть стоя или жить на коленях” на глазах приобретают конкретность и актуальность.

Вообще – это хорошо. Мы все чересчур расслабились, забыли, что никаких прав на жизнь, свободу и достоинство у нас нет, просто потому, что источник права – только мы сами.