Лукашенко подписал указ об обеспечении режима чрезвычайного положения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым утвердил порядок функционирования органов управления при введении режима ЧП на всей территории страны или в отдельных регионах, сообщила президентская пресс-служба.

«Указом утверждено положение об органах управления при введении чрезвычайного положения. Оно объединит, конкретизирует и дополнит ныне действующие аналогичные положения об объединенном оперативном штабе и комендатуре территории, на которой введено чрезвычайное положение», – приводит сообщение ТАСС.

Также Лукашенко подписал указ «О Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму и борьбе с терроризмом» с целью «усовершенствования законодательства о защите конституционного строя».

«В указе учтены произошедшие в 2021 году изменения законодательства по вопросам функционирования государственной системы реагирования на акты терроризма, деятельность террористических организаций, незаконных вооруженных формирований и массовые беспорядки, а также практический опыт противодействия экстремистским проявлениям в 2020–2021 годах», – подчеркнули в пресс-службе.

В конце июня белорусский парламент принял законопроект «Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя». Документом предусматривается внесение изменений в законы «О Вооруженных силах Республики Беларусь», «О чрезвычайном положении» и «О военном положении», а также имплементация в законы о чрезвычайном и военном положении норм декрета президента «О защите суверенитета и конституционного строя».