Выгнавшего из автобуса пассажирку без маски водителя в Воронеже отстранили от работы

Водителя воронежского автобуса, который обматерил и выгнал из салона пожилую женщину без маски, отстранили от работы на время проверки обстоятельств случившегося, сообщили в мэрии Воронежа.

«С него (водителя) транспортным предприятием взяты объяснения. Транспортное предприятие также обратилось в полицию с заявлением, поскольку руководство предприятия хотело бы всесторонней и объективной оценки событий. Водитель направлен туда для дачи пояснений, на время всех проверок он отстранен от работы на маршруте», – приводит РИА «Новости» сообщение представителя мэрии.

По его словам, водитель отработал на транспортном предприятии более пяти лет, и каких-либо существенных нареканий к его поведению не было.

Между тем, прокуратура города Воронежа начата проверка по публикациям средств массовой информации о нападении водителя маршрутного автобуса на пассажирку.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям водителя, а также проверена деятельность его работодателя в части исполнения законодательства при организации пассажирских перевозок», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее в соцсети распространилось видео из пассажирского автобуса в Воронеже. На кадрах видно, как водитель обругал матом пассажирку и силой высадил ее из автобуса. При этом сам он тоже был без маски.