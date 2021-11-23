 

Активность России направлена на дестабилизацию внутри Украины, НАТО и ЕС – Резников

23.11.2021, 2:46, Новости дня
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Резников напомнил, что после вступления в должность встречался с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом в Киеве и главой Пентагона Ллойдом Остином. 

“Могу вас заверить, что и в наших оценках, и в фактаже, который дает их разведка по сравнению с нашей разведкой, мы абсолютно совпадаем. Возможно, немного оценка у нас разная. Я поясню, в чем разница: в том, что мы более, наверное, спокойно воспринимаем угрозу и риски, потому что мы к этому уже с вами привыкли. Восьмой год подряд продолжается украинско-российская война, потому все факты увеличения количества техники вдоль наших границ для нас не являются новостью, они происходили каждые учения, тренировки, которые проводили наши недружественные соседи”, – сказал глава Минобороны.

Он повторил свою мысль о том, что в ситуации есть позитив – в том, что западный мир “увидел то, что происходит”. По мнению Резникова, это усиливает позиции Украины.

“Потому что только вместе, в единстве и синергии с партнерами мы можем не допустить прямой агрессии со стороны РФ. То есть готовность у них есть, но я оставляю позитивную надежду, что принятия решения в Кремле на это вторжение не произошло, хотя потенциально у них такая возможность есть. Мне кажется, что сегодняшняя активность со стороны РФ направлена в первую очередь на несколько вещей: это дестабилизация внутри Украины, это дестабилизация внутри стран НАТО, дестабилизация внутри стран ЕС. То есть в таком разграничении, дестабилизации они будут искать для себя прагматический позитив”, – добавил Резников. 

Министр обороны рассказывал, что Украина готова отразить российскую агрессию, а США и Великобритания готовы к решительным шагам для сдерживания угрозы со стороны РФ.

Контекст:

РФ с конца марта наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хотела расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они якобы задействованы в учениях. 22 апреля он заявил, что поставленные цели достигнуты и что с 23 апреля войска приступают к возвращению в пункты постоянной дислокации. При этом он сообщил, что техника и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые будут задействованы в учениях в сентябре, останутся на полигоне Погоново в Воронежской области.

Россия частично отвела военных из оккупированного Крыма, но на восточной границе Украины, в Воронежской области, они остались, говорил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко 28 апреля.

5 мая газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной остается еще примерно 80 тыс. военных, что до сих пор является наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году.

30 октября американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В ГУР Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

5 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала сказал, что украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск у границы Украины. По его данным, российские войска возвращаются в пункты постоянной дислокации.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины.

8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за “необычной военной активности” РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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