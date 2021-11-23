В Минэнерго Украины призвали “не спекулировать” на теме веерных отключений

“Не будет! Я вчера видел один Telegram-канал, где пишут, что на 200% возрастет тариф на электроэнергию, потому что новая ПСО заканчивается в апреле. Это ведь не аналитика, а позор, и не надо на этой теме спекулировать”, – сказал глава Минэнерго.

По его словам, “Энергоатом” и “Укрэнерго” реализуют весь товар на рынке электроэнергии, а его контроль и прозрачность позволили установить на рынке для большинства домохозяйств тариф 1,44 грн/кВт-час.

Галущенко отметил, что с 21 ноября Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси, но в Минэнерго “не рассчитывают на этот объем и на стабильность”.

“Поэтому когда мы считали и меняли прогнозный баланс, мы не рассчитывали вообще на тот объем”, – подчеркнул министр.

Контекст:

4 ноября нардеп от “Батьківщини” Иван Крулько заявил в эфире канала “Наш”, что в Украине из 88 ТЭС функционируют только 37 и половина не работающих простаивают из-за недостатка топлива. “Это серьезная проблема. Что мы будем делать в этой ситуации, когда из-за недостатка электроэнергии, не дай бог, начнутся веерные отключения, в том числе в больницах?” – сказал нардеп.

11 ноября о риске веерных отключений заявлял мэр Киева Виталий Кличко. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал тогда его слова дезинформацией и сказал, что правительство не планирует веерные отключения. “Веерных отключений в стране нет”, – заявил Шмыгаль, призвав не путать их с регламентными работами на электросетях.

В интервью “Радіо Свобода”, которое вышло 20 ноября, премьер повторил этот тезис. “На сегодняшний день ни одной организацией-регулятором, правительством, никем в Украине не планируются веерные отключения. То есть таких планов организации, подготовки веерных отключений в Украине нет. [Можно спать спокойно, холодильник] не разморозится”, – сказал он.

22 ноября вслед за Кличко о риске веерных отключений заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Замминистра энергетики Украины Максим Немчинов 15 октября предупреждал, что для прохождения отопительного сезона Украине предстоит дополнительно поставлять уголь. По его словам, Украина имеет контракты на импорт угля на $4 млн, контракты еще на $2 млн ожидаются до конца отопительного сезона.

29 октября стало известно, что РФ с 1 ноября останавливает поставки энергетического угля в Украину.

30 октября в Минэнерго сообщили, что в ноябре этого года Украина будет импортировать уголь из Польши, Казахстана и ЮАР, украинские компании уже подписали необходимые контракты.

Галущенко 5 ноября заверил, что Украина сможет спокойно пройти отопительный период, несмотря на то, что РФ останавливает поставки энергетического угля в Украину и создает искусственные препятствия для импорта Украиной угля из Казахстана.

5 ноября, как пишет “Укринформ”, пресс-служба “Укрэнерго” опровергала возможность веерных отключений. “Режимы работы энергосистемы сбалансированы, никаких графиков аварийных отключений (веерных отключений) потребителей или каких-либо других мер, направленных на ограничение потребления электроэнергии, оператор системы передачи НЭК “Укрэнерго” не вводил и вводить не собирается”, – подчеркивали в компании.

Шмыгаль заявил 11 ноября, что осенне-зимний период в Украине пройдет стабильно и энергоресурсов на отопительный сезон хватит.

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