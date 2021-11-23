Видео: Новую войну ждут к новому году

Киев и Вашингтон соревнуются в алармистских заявлениях о том, что РФ готовится к новому военному конфликту на Украине и введет туда свои войска после похолодания, в январе или феврале, причем в нескольких местах сразу. Это говорит в пользу подготовки масштабной провокации именно с украинской стороны, и Запад заранее предостерегает Москву от ответа на нее.

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Дмитрий Бавырин