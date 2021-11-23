 

Украина пригласила Януковича в Киев после его высказываний о Донбассе

23.11.2021, 2:22, Новости дня
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Украина отреагировала на заявление бывшего президента Виктора Януковича по случаю восьмой годовщины начала Майдана и призвала его посетить Киев, поскольку «13 лет тюрьмы сами себя не отсидят».

«Может ли кто-то, пожалуйста, рассказать Виктору Януковичу, который скрывается в России, что 13 лет лишения свободы себя сами не отсидят», – говорится в сообщении на официальном аккаунте страны в Twitter, передает РИА «Новости».

Пост заканчивается хэштегом #VisitUkraineNOW, что означает «посети Украину сейчас».

Ранее Янукович сообщил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия и призвал к «нейтральному статусу» Украины.

5 ноября госбюро расследований Украины сообщило бывшему главе страны о новых подозрениях в отношении него по событиям «евромайдана» в Киеве, политика обвинили в создании ОПГ.

По данным следствия, в состав группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и вооруженных сил Украины. Всех их заподозрили в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, проходивших в Киеве с 18 по 20 февраля 2014 года.

Напомним, в ноябре 2013 года, когда правительство Украины заявило о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС, на площадь Независимости вышли сторонники евроинтеграции.  

На площади позже противостояли силовики и радикалы, а ответственность за гибель более 100 человек новые украинские власти возложили на политического оппонента – Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут».



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