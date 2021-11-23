Разумков о деле вагнеровцев: Это похоже на преступление и превышение полномочий. Хотелось бы услышать главу ОП

Об этом он заявил в эфире канала “Украина 24” 22 ноября.

Бурба 19 ноября сообщил, что спецоперация провалилась после того, как глава Офиса президента Андрей Ермак заявил ему, что президент Украины Владимир Зеленский дал указание перенести ее.

“Правильно говорят, что не глава офиса должен отдавать такие приказы, но это уже стало практикой. Это очень похоже на преступление и на превышение служебных полномочий. но я сейчас говорю не о Бурбе. Сегодня хотелось бы услышать, в частности, от руководителя Офиса президента, был ли такой разговор, передавал ли он такие поручения, получал ли он их от президента. А уже после этого дальше разбираться. […] Действительно, могли пригласить руководителей на так называемый второй этаж, и там [они] могли получить такую команду. Относительно письменных приказов – давайте будем откровенны: президенты не всегда дают команды по таким операциям в письменной форме”, – отметил Разумков.

Он заявил о необходимости расследовать ситуацию, проверить “всех на детекторе лжи, чтобы понять, была ли утечка, небрежность ли это, измена ли это, потому что ст. 111 Уголовного кодекса Украины никто не отменял”.

“Если это было сделано, чтобы сорвать эту операцию, то это не только ошибка, за которую нужно также отвечать. Поставили под риск людей, которые готовили эту операцию, деньги, которые на нее были потрачены, – это деньги налогоплательщиков… И в принципе, могло бы привести к достаточно серьезным последствиям для страны в целом. Поэтому несмотря на то, или это ошибка и халатность, или это преступление, нужно, чтобы люди несли ответственность”, – добавил Разумков.

Контекст:

Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в ЧВК “Вагнер”. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генпрокурора Украины 12 августа обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в войне на Донбассе в составе “ЛНР” и “ДНР”, однако власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси.

Главред “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК “Вагнер” в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

Это подтвердили экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По их словам, спецоперация велась с 2019 года.

В СБУ назвали эти данные “фантастическим сценарием”. Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК “Вагнер” в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский в сентябре 2020 года заявил, что никакого “слива” спецоперации по задержанию вагнеровцев не было, а в июне 2021 года сравнил сценарий спецоперации с принудительной посадкой в Минске самолета с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем. “Это точно не была наша операция. Идея этой операции – идея других стран, и то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос, – правда”, – говорил Зеленский.

В сентябре 2021 года глава парламентской временной следственной комиссии Марьяна Безуглая заявила, что “специальное мероприятие” СБУ и разведки было начато в июле 2020 года. По словам Безуглой, это было сугубо украинское “специальное мероприятие”, в его планировании не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы. Она утверждала, что, согласно основному сценарию, планировалось, что вагнеровцы прилетят в Турцию, где их бы задержали, так как они проходят по базам данных в связи с участием в войне в Сирии. Посадка самолета в Украине была среди дополнительных сценариев.

Международная расследовательская группа Bellingcat 17 ноября опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование “Анатомия “вагнергейта”: дерзкая украинская операция по поимке российских наемников” об украинской спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании “Вагнер”.

В расследовании говорится, что, по словам Бурбы, президент Украины знал о спецоперации и одобрил ее проведение, а Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. В Bellingcat отметили, что не смогли независимо подтвердить информацию Бурбы.

В ОП заявляли, что расследование не приводит к выводу, что операцию украинских спецслужб кто-то “слил”, и подчеркивали, что Ермак “не отвечает за какие-либо планы разведки” и “не имеет права ничего приказывать разведке”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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