Гинцбург назвал условия окончания пандемии

Пандемия коронавируса закончится, когда необходимое количество антител будет у 70-75% населения, темпы вакцинации необходимо увеличить в три, четыре раза, сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия-24».

«Эпидемический процесс закончится, когда будет провакцинировано 70-75% населения. Не просто провакцинировано, а, соответственно, будет иметь необходимое количество защитных антител. <…> Для того чтобы достичь таких показателей, темпы вакцинации надо увеличить по крайней мере в 3-4 раза», – приводит ТАСС слова Гинцбурга.

Ранее за минувшие сутки в РФ выявили 35 681 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9,3 млн случаев заболевания.