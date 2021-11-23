 

Гинцбург назвал условия окончания пандемии

23.11.2021, 1:28, Новости дня
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Пандемия коронавируса закончится, когда необходимое количество антител будет у 70-75% населения, темпы вакцинации необходимо увеличить в три, четыре раза, сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия-24».

«Эпидемический процесс закончится, когда будет провакцинировано 70-75% населения. Не просто провакцинировано, а, соответственно, будет иметь необходимое количество защитных антител. <…> Для того чтобы достичь таких показателей, темпы вакцинации надо увеличить по крайней мере в 3-4 раза», – приводит ТАСС слова Гинцбурга.

Ранее за минувшие сутки в РФ выявили 35 681 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9,3 млн случаев заболевания.



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