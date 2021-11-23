 

Тренера пловчихи Симоновой задержали в Пулкове за отказ надеть маску

23.11.2021, 1:28, Новости дня
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В аэропорту Пулково в Петербурге задержали тренера российской пловчихи Виталины Симоновой, его скрутили полицейские за отказ надеть маску.

«В аэропорту Пулково задержали заслуженного тренера РФ за то, что он отказался надевать маску. Так бы преступников задерживали! Меня тоже хотели «заломать». Прошу максимально распространить», – написала Симонова в Instagram.

На опубликованной видеозаписи 63-летнего Ильина заковали в наручники, уложив на пол. В это время сама спортсменка в нецензурной форме требовала от сотрудников полиции освободить Ильина, упоминая, что он является заслуженным тренером России.

Ранее в июле в Москве против Валентины Муженской, которую задержали в МФЦ за отказ надеть маску, было заведено уголовное дело. Председатель Всероссийского женского союза «Надежда России» Нина Остина попросила Генпрокуратуру отменить уголовное дело против москвички.

Позже стало известно, что прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении уголовного дела против отказавшейся надеть маску женщины.



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