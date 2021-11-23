Пользователи заявляют о проблемах в работе «Ростелекома»

Перебои в работе российского провайдера «Ростелеком» зафиксированы в крупных городах, следует из данных специализированного сервиса по мониторингу сбоев в работе ресурсов Downdetector.

«Произошел технический сбой в Туле. Идет восстановление сервисов», – заявили в пресс-службе Ростелекома, передает ТАСС.

По информации сервиса, в 20:02 мск число жалоб достигало 786. Отмечается, что 71% испытывает проблемы со стационарным интернетом, у 18% нет сигнала, 11% не могут подключиться к мобильному интернету. Наиболее активно, по данным сервиса, о неполадках сообщали пользователи в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

«Ростелеком» – российская телекоммуникационная компания. Предоставляет услуги местной и дальней телефонной связи, широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения, сотовой связи.

Ранее сообщалось, что у соцсетей Instagram и Facebook зафиксирован сбой сразу в нескольких странах.