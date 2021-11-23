Гинцбург заявил, что подростки вырабатывают антитела к COVID лучше взрослых

Антитела к коронавирусу у подростков после вакцинации вырабатываются лучше, чем у взрослых, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«В результате этих клинических исследований было показано, что подростки в возрасте 17-12 лет очень хорошо реагируют в плане появления защитных антител в результате введения такого препарата, гораздо лучше, чем взрослое население реагирует на «Спутник V», – сказал он в эфире канала «Россия 24», передает РИА «Новости».

Он сообщил, что подростков вакцинируют препаратом «Спутник V», разведенным в пять раз.

Ранее сообщалось о том, что минпросвещения РФ не обсуждает вопрос о допуске в школы только тех детей, которые привиты от коронавируса. Не идет речи и о допуске учителей только с QR-кодами. В РФ тем временем началась третья фаза исследования вакцины от COVID для подростков.