24 ноября Федор Студит: приметы, традиции и запреты в этот день

Федор Студит является народно-христианским праздником, который ежегодно отмечается 24 ноября (11 ноября по старому стилю). В церкви в этот день почитается Святой Преподобный Феодор Студит. С этим осенним праздником связаны народные традиции и приметы.

Традиции на Федора Студита

По традиции 24 ноября принято есть горячие щи. Так как этот день обычно бывает уже достаточно холодным, то люди предпочитают оставаться дома рядом с источником тепла и горячими щами. Причем щи принято было есть сразу же, как только их снимали с огня. Народ видел прямую связь между свежеприготовленными щами и температурным режимом предстоящей зимы. Считалось, что чем больше в каждом доме приготовят горячих щей, тем зима будет теплее. Причем сначала блюдо должен попробовать самый старший член семьи.

Также вечером на Федора Студита смотрели на небо. Большое количество звезд считалось знаком большого урожая грибов и ягод летом. Чтобы эта примета сбылась, по традиции в этот день нужно было заваривать чай с сушеными малиной, черникой, земляникой.

Приметы на Федора Студита

Связаны с этим праздником и ряд народных примет.

Если 24 ноября теплая погода, то и зима будет теплой. А если будет холодно, нужно ждать холодной зимы. Мокрый снег в этот день обещает оттепели до 4 декабря. Если в этот день пошел дождь, то тепло продержится вплоть до праздника Введения 4 декабря. Сильный ветер на Федора Студита является предвестником холодной зимы. Если вы увидели гусей, гуляющих по льду, в праздник Рождества 7 января можете ожидать оттепель. Если в поле остались неубранные колосья, то урожай на следующий год будет плохим. Если в этот день засылают сватов или играют свадьбу, то жизнь молодых может сложиться не очень счастливо. Чтобы в доме всегда был достаток, на Федора Студита нужно было выбросить всю треснутую посуду.

Какие запреты действуют в этот день

В соответствии с народными поверьями в этот день действует также несколько запретов.

Нельзя 24 ноября преподносить кому-либо в качестве подарка полотенце, так как человек, получивший его, может заболеть. Причем это касается любого полотенца, как банного, так и кухонного. Чтобы нейтрализовать негативное значение такого подарка, нужно дарителю дать несколько монет. Запрещается на Федора Студита есть из тарелок, имеющих трещины или сколы, так как это сулит неприятности. От такой посуды лучше вообще избавиться. Рекомендуется не просто ее выбросить, а разбить. Если у вас в этот день плохое настроение, не беритесь за приготовление пищи. Она может впитать вашу плохую энергетику и навредить тем, кто ее будет есть. И только когда ваше настроение улучшится, можете приниматься за готовку. Нельзя 24 ноября громко смеяться в чужом доме, чтобы не оставить там свою радость. Так что, находясь в гостях, лучше вести себя более сдержанно. Но и унывать нельзя, чтобы избежать неприятностей. Нельзя на Федора Студита ставить опару, так как съеденная выпечка может стать причиной депрессии. Постарайтесь на Федора Студита не конфликтовать с начальством, даже если вы правы. Считается, что это может привести к денежным проблемам.