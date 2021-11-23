Госдеп США назвал «важным» открытие представительства Тайваня в Литве

Соединенные Штаты считают важным шагом для Тайбэя открытие представительства Тайваня в Литве, которое позволит «углубить их сотрудничество», сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы рассматриваем это как важный шаг к расширению конструктивного участия Тайваня в международном пространстве», – приводит слова американского дипломата ТАСС.

По его версии, данный шаг, а также возможное открытие представительства Литвы в Тайбэе «будет способствовать расширению экономического и технологического сотрудничества между Тайванем и Литвой».

Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства назвал Вильнюс «ценным союзником по НАТО, партнером Соединенных Штатов по целому ряду вопросов». «Мы подтверждаем нашу поддержку Литвы и работаем над расширением и углублением наших и без того прочных двусторонних отношений», – добавил Прайс.

Напомним, 18 ноября в Вильнюсе открылось представительство Тайваня, руководителем которого назначен Эрик Хуан, возглавляющий аналогичный офис в Латвии. В связи с открытием представительства Тайваня в Литве Китай решил понизить уровень дипломатических отношений с балтийской республикой. Литва сообщила о праве развивать сотрудничество с Тайванем и приверженности принципу «одного Китая».

В прошлый вторник председатель КНР Си Цзиньпин в ходе онлайн-встречи с президентом США Джо Байденом предостерег США от игр с независимостью Тайваня. Байден пообещал не поддерживать независимость Тайваня и не создавать союзов против Китая.

Между тем в октябре Байден заявлял о готовности США защищать Тайвань от Китая. Китай призывал Соединенные Штаты прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР, поднимать шум вокруг Тайваня и пытаться подорвать китайский суверенитет и территориальную целостность, так как подобные действия «ведут ситуацию в опасном направлении».

В начале июля председатель КНР Си Цзиньпин говорил, что Центральное правительство Китая предпримет решительные меры для ликвидации сепаратизма на Тайване. В конце июня в администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена объявили о намерении укреплять связи с Тайванем во всех сферах сотрудничества, несмотря на протесты Китая.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.