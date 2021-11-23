 

В Новой Москве арестован сбивший маму и двух детей водитель

23.11.2021, 1:11, Новости дня
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Суд арестовал на два месяца водителя «Газели», сбившего маму и двух маленьких детей в Новой Москве, сообщила прокуратура Москвы.

«С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении обвиняемого по уголовному делу о ДТП в Новой Москве, в результате которого погиб малолетний, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 21 января 2022 года», – информирует надзорное ведомство в своем Telegram-канале.

На территории Николо-Хованской деревни поселения Сосенское 20 ноября пьяный 34-летний водитель «Газели» сбил маму, мальчика двух лет и 9-месячного мальчика, который находился в коляске. Младенец умер на месте. Водителю предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), информирует ТАСС.



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