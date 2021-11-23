Премьер Франции заразился коронавирусом

Премьер-министр Франции Жан-Кастекс получил положительный результат теста на коронавирус, сообщило Agence France-Presse.

«Его рабочий график будет скорректирован на ближайшие дни, чтобы он мог продолжать работу, находясь в самоизоляции», – приводит слова источника в канцелярии премьера Франции ТАСС.

По сведениям источника, ранее положительный результат теста на коронавирус получила одна из двух дочерей Кастекса. По этой причине он в понедельник ушел на самоизоляцию. Французский премьер в понедельник принимал участие в совещании о ситуации на Гваделупе с представителями кабмина и парламентариями из этой заморской территории Франции по видеосвязи. Мероприятие проводилось в очном формате в Матиньонском дворце в Париже.

В понедельник утром премьер-министр Франции посетил с визитом Брюссель, где встречался со своим бельгийским коллегой Александером Де Кроо.

Кастекс первый раз уходил на самоизоляцию в декабре 2020 года после того, как президент страны Эмманюэль Макрон получил положительный результат теста на коронавирус. Второй раз был 9 июня, однако тогда не сообщалось о том, у кого из тех, с кем встречался премьер, обнаружили COVID-19. Премьер-министр прошел полный курс вакцинации от коронавируса, получив две дозы препарата производства компании AstraZeneca («Астразенека»). Последний укол был сделан 19 июня 2021 года.

Напомним, в начале ноября ВОЗ предупредила о большом числе случаев COVID-19 в Европе при доминировании «дельта»-штамма.