США и Великобритания готовы к решительным шагам для сдерживания угрозы со стороны РФ – Резников

Об этом Резников рассказал в эфире канала ICTV 22 ноября, реагируя на слова ведущего, который напомнил слова министра, заявлявшего о необходимости решительных действий для поддержки Украины перед угрозой России.

“Да. Абсолютно я услышал [готовность министром обороны США и Великобритании к таким шагам в случае необходимости]. У нас были очень откровенные, длительные разговоры. И в большом коллективе, и в меньшем, и при участии их разведки. Мы говорили, что озабоченность, обеспокоенность уже нет времени высказывать. Как я говорил, у Кремля толстые и высокие стены и он не слышит об обеспокоенности, а только будет воспринимать активные действия. Поэтому меня заверили в безусловной поддержке территориального суверенитета и целостности Украины в международно признанных границах. И меня заверили, что происходят очень серьезные консультации с другими партнерами стран [Североатлантического] Альянса и Европейского союза о готовности предпринимать очень решительные шаги, при чем – на опережение”, – рассказал Резников.

По его словам, такие шаги будут касаться экономических и политических средств воздействия, а также помощи Украине.

“Сегодня я говорил с представителями Госдепартамента, Совета нацбезопасности и обороны, Конгресса. Всюду звучит одинаковая фраза: “Мы посылаем очень серьезные сигналы, что не дай бог прямое вмешательство на территорию Украины и агрессия со стороны РФ будет дорого им стоить. Во всех измерениях значений слова “дорого”, – подчеркнул глава Минобороны.

Резников встречался с Уоллесом в Киеве 16 ноября, с Остином – в Вашингтоне 18 ноября.

Контекст:

РФ с конца марта наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хотела расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они якобы задействованы в учениях. 22 апреля он заявил, что поставленные цели достигнуты и что с 23 апреля войска приступают к возвращению в пункты постоянной дислокации. При этом он сообщил, что техника и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые будут задействованы в учениях в сентябре, останутся на полигоне Погоново в Воронежской области.

Россия частично отвела военных из оккупированного Крыма, но на восточной границе Украины, в Воронежской области, они остались, говорил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко 28 апреля.

5 мая газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной остается еще примерно 80 тыс. военных, что до сих пор является наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году.

30 октября американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В ГУР Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

5 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала сказал, что украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск у границы Украины. По его данным, российские войска возвращаются в пункты постоянной дислокации.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины.

8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за “необычной военной активности” РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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