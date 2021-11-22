 

Лукашенко заявил о готовности начать диалог с Тихановской

22.11.2021, 23:52, Разное
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…«как только Путин с Навальным сядут за стол переговоров».

Александр Лукашенко в интервью «Би-би-си» заявил, что он начнет диалог с оппозицией, когда президент РФ Владимир Путин сядет за стол переговоров с политиком Алексеем Навальным.

Корреспондент «Би-би-си» Стив Розенберг спросил Лукашенко, будет ли он следовать призыву Путина к диалогу между властью и оппозицией в Беларуси.

Скриншот: «Би-би-си»

«Я могу параллель провести. Вот как только Путин с [Алексеем] Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой [Тихановской] начну вести переговоры», — ответил Лукашенко.

В то же время Лукашенко назвал Навального «продажным человеком» и сказал, что «Путин с ним никогда не сядет за стол переговоров». Он также отметил, что лично никаких советов от российского президента не получал.

Ранее Путин призвал власти Беларуси к диалогу с оппозицией.

«Да, мы знаем, что ситуация в Беларуси, хоть и успокоилась внутри страны, но, тем не менее, проблемы есть, — сказал президент России.

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В Беларуси начались массовые протесты после президентских выборов в августе 2020 года. Как отчитались в ЦИК страны, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала лишь около 10% голосов. Победителем был объявлен Александр Лукашенко, который находится у власти с 1994 года. После этого десятки тысяч людей выходили на улицы с требованием провести честные президентские выборы и прекратить преследования политзаключенных.

Источник: Новая газета



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