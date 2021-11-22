Мнение: Жажда вонючего газа

Жажда вонючего газа

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в эфире программы «Субботнее интервью», что срок контракта на транзит газа с «Газпромом», в идеале, стоит продлить на 15 лет.

«Для нас идеально продление на 15 лет этих условий. Со стороны Украины было сделано соответствующее предложение увеличить условия контракта. Мы готовы еще до 55 млн кубических метров увеличить транзит. И этот излишек мы готовы транзитировать по цене вдвое ниже, чем в существующем контракте», — сказал премьер.

По его словам, в настоящее время по этому поводу ведутся переговоры с европейскими партнерами, от которых «также зависит продление этого контракта».

При этом премьер заявил, что украинская газотранспортная система может транзитировать вдвое большие объемы газа, отмечая, что система к этому подготовлена.

https://www.gazeta.ru/business/news/2021/11/21/n_16892269.shtml – цинк

1. Так жаждут вонючего газа. что готовы качать его 15 лет подряд. Причем делать это со скидкой.

2. При этом переговоры хотят вести не с "Газпромом", а с "европейскими партнерами".

3. Хотят транзитировать в 2 раза больше чем сейчас в условиях болтовни про "войну" с поставщиком газа.

Разумеется,причина подобных маня-фантазий заключается в том, что текущий транзит газа обеспечен лишь до 2024-го года обязательствами РФ перед Германией увязанных с достройкой "Северного Потока-2". После 2024-го года у РФ нет каких-либо обязательств по транзиту газа через Украину в принципе. Соотвественно, по мере приближения к дедлайну, вопрос будущего украинской ГТС будет вставать все более остро.

PS. Лавров сегодня заявил, что Украина вышла из Минских соглашений при попустительстве Германии и Франции.

Также Лавров констатировал практическую бессмысленность встреч в Нормандском формате.

Тут все заканчивается вполне логично – Германия и Франция не являлись основными операторами войны на Украине и даже при большом желании не могли помешать США использовать Украину по назначению. А назначение Украины – поддерживать управляемый военный конфликт на Донбассе, чем США и намерены заниматься далее, безотносительно болтовни о Минске-2 и Нормандском формате. Если и существовали какие-то иллюзии на тему того, что Германия и Франция смогут как-то повлиять на США или надавить на Украину, то они не оправдались.

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