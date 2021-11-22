 

Появились первые сведения о смарт-часах Apple Watch Series 8

22.11.2021, 23:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Спустя два месяца после того, как компания Apple провела свою масштабную презентацию с представлением новой тринадцатой линейки фирменных смартфонов, появилась и первая информация о новой модели умных часов Watch Series 8.

Надо сказать, что седьмую версию наручных гаджетов показали еще в середине сентября вместе с iPhone 13, которым в последующие месяцы в сети уделяют максимальное внимание.

Пока источники только опубликовали первые изображения Watch Series 8, которые стали материалом для анализа в экспертной среде. Скорее всего, восьмая серия умных часов появится уже в новом году. Тогда же мы подробнее узнаем о том, насколько изменились технические характеристики и функционал гаджета.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08 / Почти половина американцев усомнились в честности предстоящих президентских выборов

24.08 / Полиция открыла производство по факту нападения на Порошенко, задержанный – из Черниговской области

08.09 / Компания Microsoft запустила новостной сервис Start

08.07 / Польская PGNiG вернула Газпрому 90 млн долларов

20.07 / Зюганов: Убирать Грудинина из предвыборного списка в Госдуму никто не будет

11.05 / Кулеба: РФ остается и на границе, и на оккупированных территориях. Мы будем постоянно получать удары. Но мы знаем, как сдержать врага

03.10 / Климкин: Жалею, что Украина не разорвала дипломатические отношения с Россией

11.10 / Зеленский провел видеоконференцию с Меркель и Макроном. Говорили о подготовке к саммиту “Нормандской четверки”

04.10 / Катар включил «Спутник-V» в список допущенных вакцин для прибывающих в страну

25.06 / Кабмин Украины и Всемирный банк заключили соглашение на $350 млн. Деньги потратят на “развитие экономики”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика