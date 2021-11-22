Появились первые сведения о смарт-часах Apple Watch Series 8

Спустя два месяца после того, как компания Apple провела свою масштабную презентацию с представлением новой тринадцатой линейки фирменных смартфонов, появилась и первая информация о новой модели умных часов Watch Series 8.

Надо сказать, что седьмую версию наручных гаджетов показали еще в середине сентября вместе с iPhone 13, которым в последующие месяцы в сети уделяют максимальное внимание.

Пока источники только опубликовали первые изображения Watch Series 8, которые стали материалом для анализа в экспертной среде. Скорее всего, восьмая серия умных часов появится уже в новом году. Тогда же мы подробнее узнаем о том, насколько изменились технические характеристики и функционал гаджета.