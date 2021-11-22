 

Похожий на пончик дрон для обследования помещений представили в США

22.11.2021, 23:36, Новости дня
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Свою новую разработку представила публике бостонская компания Cleo Robotics (США). Специалисты данной фирмы показали летающий дрон, внешне очень похожий на пончик.

Форма выбрана не случайно, отмечают они. Летательный беспилотный аппарат предназначен для движения по воздуху внутри помещений. Поэтому нужна максимальная компактность, благодаря которой можно улучшить маневренность и безопасность.

Два винта по той же причине расположены внутри конструкции. Даже если по какой-то случайности произойдет столкновение, не будет никаких повреждений от быстро вращающихся пропеллеров. Основная задача данного аппарата – круглосуточно обследовать вверенное ему пространство. Камера «видит» даже в кромешной тьме.



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