 

«Молдовагаз» попросила денег у властей для расчетов с Газпромом

22.11.2021, 23:22, Новости дня
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Компания «Молдовагаз» обратилась к правительству Молдавии для получения займа в размере 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов) с целью выплаты долга Газпрому за поставленное топливо, сообщил глава «Молдовагаз» Вадим Чебан в эфире телеканала Jurnal TV.

«Выражаем уверенность, что при поддержке органов государственной власти в кратчайшие сроки вопрос долга будет решен. Мы обратились к Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, к правительству, чтобы получить помощь в виде займа, мы должны 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов)», – приводит слова главы «Молдовагаза» ТАСС.

Он отметил, что в сентябре «Молдовагаз» покрыл задолженность своими силами, а сейчас работает с правительством чтобы рассчитаться за октябрь и середину ноября.

Ранее представитель Газпрома заявил, что компания подписала контракт с Молдавией при условии 100% оплаты текущих платежей за газ, Газпром уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов прекратит поставки, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. Власти Молдавии опровергли получение предупреждений о прекращении поставок газа. В «Молдовагаз» заявили, что в компании «возник особый [кассовый] разрыв», потому что в октябре месяце газ населению продавали по 150 долларов, а покупали по 800 долларов.

Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается.

При этом Молдавия оплатила Газпрому долг за поставки газа в сентябре. В Молдавии также заявили о праве на пересмотр контракта с Газпромом в следующем году. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем РФ спасла Молдавию и что кроется за новым соглашением.



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