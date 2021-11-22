Черненко: Голосование по законопроекту о столице перенесут на следующий год – депутаты не хотят попасть под статью

“Пока страна переваривает скандал с “вагнергейтом”, в Офисе президента думают еще над одним “головняком”: как протянуть на следующей неделе закон о столице, голосов на который по-прежнему не хватает. В прошлый четверг Рада так и не смогла утвердить спецпроцедуру для голосования за закон о столице. Сколько бы сообщений во фракционный чат ни писал [первый вице-спикер Верховной Рады, экс-глава партии “Слуга народа” Александр] Корниенко, “слуги” не согласились голосовать за этот проект”, – сообщил политик.

Черненко отметил, что для такой ситуации есть несколько причин.

“Во-первых, со снятием [мэра Киева Виталия] Кличко с поста главы КГГА (а закон, по сути, об этом) могут возникнуть проблемы. “Слуги” понимают, что Кличко – не [бывший спикер ВР Дмитрий] Разумков, которого отставили с первого раза. Тут так просто не выйдет. Сам Кличко вооружился выводами Совета Европы, решениями Конституционного Суда Украины и настроениями киевлян. Если жители столицы увидят, что Киев “нагибают”, то голосов “слугам” и Зеленскому жители четырехмиллионного мегаполиса больше не подарят”, – написал он.

Еще одной причиной политик назвал опасение нардепов за то, что придется по закону отвечать за голосование.

“Какой бы активной ни была работа по принуждению к голосованию, даже самые конвертные “слуги” понимают, что быть оштрафованным на одну зарплату – менее опасно, чем проголосовать и попасть под статью, когда власть изменится. В-третьих, основной аргумент тех, кто не желает голосовать от “слуг”, – голосов за закон о столице, а по сути, против Кличко, нет и в других фракциях и группах. В связи с этим на Банковой, по моей информации, обсуждают вариант отложить рассмотрение закона о столице на следующий год”, – заявил Александр Черненко.

https://www.facebook.com/profichok/posts/10160059706939406

Контекст:

18 ноября в повестке дня Верховной Рады Украины стояло рассмотрение законопроекта “О городе Киеве – столице Украины”, его планировали принимать по спецпроцедуре – без возможности обсуждения каждой поправки. Однако заседание закрыли досрочно, а перед этим был объявлен перерыв для совещания руководителей фракций и групп по законопроектам №2143-3 и №4298, пишет “Интерфакс-Украина”. Народный депутат от “Слуги народа”, глава подкомитета парламентского комитета по вопросам государственной власти Виталий Безгин сообщил, Рада планирует рассмотреть документы на следующей пленарной неделе.

В первом чтении Верховная Рада приняла законопроект о столице еще 3 октября 2019 года, более двух лет назад. Законопроект предлагает разделить полномочия и должности киевского городского головы и председателя КГГА, который “будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти”.

“Новый закон о столице, если его принимать, не должен нарушать конституционные права жителей столицы и принципы местного самоуправления”, – заявил в октябре 2021 года мэр Киева Виталий Кличко. 1 ноября он направил текст законопроекта о столице №2143-3 на рассмотрение Венецианской комиссии и Совета Европы.

В 2003 году Конституционный Суд Украины уже постановлял, что Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА) должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.

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