 

“Так молодо выглядит”, “Какой красивый парень”. Алина Паш показала отца с голым торсом

22.11.2021, 23:08, Новости дня
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28-летняя артистка позирует в кадре в топе, а ее отец – с голым торсом, демонстрируя на груди свое новое тату в виде надписи “Слухай”, идентичное тому, что набито в том же месте на теле ее дочери.

“Мой папа сделал свою первую татуировку! Мужчине 51 год! Я так тронута! Спасибо за эту поддержку, за эту любовь”, – написала певица. 

“Он так молодо выглядит”, – отреагировали пользователи сети. 

“Какой он красивый парень”, – оценили фото поклонники артистки.

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Публикация от Alina Pash (@alinapash)

Контекст:

Алина Паш родилась 6 мая 1993 года в Закарпатье. Ее мать работала учителем, а отец – в правоохранительных органах. Артистка принимала участие в шоу “Х-фактор” на СТБ и стала финалисткой шестого сезона проекта. В 2018 году Паш дебютировала с сольной композицией Bitanga. На данный момент в ее дискографии два альбома.

В октябре 2021 года Паш призналась, что восемь лет пытается избавиться от мыслей о суициде.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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