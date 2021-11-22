“Потому что дороги хорошие”. Терехов объяснил количество ДТП в Харькове

Такое мнение он высказал 22 ноября во время выездного заседания комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, Общественное вело трансляцию.

“Вы задаете вопрос: “А почему так много ДТП?” Если честно, хоть это и не популярно, но скажу вам: а потому что дороги в Харькове хорошие. Я вам не случайно говорю это. Как только ты внутриквартальную дорогу делаешь хорошую, на следующей встрече приходят люди и просят: “Положите, пожалуйста, лежачего полицейского”. Потому что ездят по внутриквартальной дороге, дети выходят на площадки и начинаются проблемы”, – сказал Терехов.

Он предложил, чтобы в город на определенное время приехали патрульные из других регионов.

“Скажу почему. Потому что сегодня многие патрульные полицейские в Харькове знают номера тех, кто ездит [по городу], и не останавливают их”, – заявил Терехов.

Контекст:

По информации прокуратуры, в 2021 году в Харьковской области выросло количество ДТП с погибшими и травмированными детьми, а также случаев, когда транспортом управляли подростки.

В последние недели в Харькове были и ДТП, в которых пострадали дети, и ДТП, виновниками которых следствие считает несовершеннолетних.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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