Боня пришла пожрать – Личное мнение

Все мы слышали расхожую фразу: «Можно вывезти девушку из деревни, но деревню из девушки — никогда». Но что именно понимается под «деревней» в контексте?

Явно — не место рождения и жительства.



Фото: Соцсети

Мой любимый советский интеллигент Василий Лановой рождён в селе в семье крестьян. То, с каким спокойным достоинством он себя вёл, как разговаривал, как внимательно слушал собеседника, — всё это и не только это выдавало в нём богатство духа.

Поговорим о противоположном: о закомплексованности духа и плохом воспитании.

Боня пришла пожрать. Да, именно так: пришла пожрать. По-другому это действо назвать никак нельзя.

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Тётка, разменявшая пятый десяток, напялила подростковую шапку, спрятала под тёмными очками зрачки и заказывает мясо, сыпя англицизмами.

Боня не просто заказывает мясо. Она при этом много чего доказывает.

Навскидку:

1) Я знаю английские слова! Все услышали?

2) Я не живу в России. Я почти иностранка. Из самого Монако!

3) У меня есть вкус и предпочтения в еде: я ела что-то слаще морковки. Даже устрицы ела!

И всё это — на камеру, чтобы потом выложить в сториз и всех сразить своей убийственной продвинутостью и, не побоюсь этого слова, насмотренностью.

«Деревня» в пренебрежительном понимании этого слова заключается в попытках кому-то что-то доказать.

Боня — отличная тому иллюстрация.

Вечно пыжится, демонстрируя окружающим свою несуществующую состоятельность. Мельтешит. Тараторит. Бегает по дому родителей бывшего с айфоном, доказывая товаркам в Инстаграме, что не живёт в домике для прислуги.

Каждый поход за шмотками зафиксирован в Инстаграме. То к одному прилепится, то к другой. Лейблы — как пластыри на комплексах.

Закомплексованность духа не лечится проживанием в Монако, поездками на арендованных «Роллс-Ройсах», пряником на обложках журналов для парикмахерских и сумочками по бартеру.

Я, вообще, пришла к выводу, что закомплексованность духа не лечится, в принципе. Башкой Боня — до сих пор в Краснокаменской подворотне, и оттуда она, увы, не вырвется никогда.

Так и умрёт бабкой, которой обязательно требуется доказать миру, что у неё есть деньги на стейк в ресторане.

И смешно, и жалко тётку до невозможности. Такая уже пожившая, а вся в комплексах.

А у вас есть комплексы? По поводу чего комплексуете?

Колитесь!

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