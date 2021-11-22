 

Мнение: Гетто

22.11.2021, 22:52, Разное
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В Югре введен режим «самоизоляции» (по сути, бессрочный комендантский час) для всех непривитых. Им разрешено покидать дома только по специальному разрешению, которое они могут получить исключительно в разрешительном порядке в специальном приложении и только на жестко оговоренные цели: нужно будет указать ФИО, адрес самоизоляции и цель выхода из дома — чтобы система рассчитала «рекомендованное» время пребывания на улице. Так, на поход в аптеку дается 2 часа, на выгул собаки — час, на похороны — 5 часов. Исключение составляет только обращение за медпомощью и поход на работу.

Это такой вариант гетто, правда, пока без сбора людей в резервации. Но тут не стоит обольщаться — фашисты всегда действуют по одному сюжету, так что будут и гетто, и концлагеря, и Бабий Яр. Либо Нюрнберг, тут уж как получится. Либо одно, либо другое, вариантов уже нет.

Источник: Эль Мюрид



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