 

Мнение: Йеменский Сталинград

22.11.2021, 22:48, Разное
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Когда перебарщивают https://english.iswnews.com/21406/al-hudaydah-yemens-stalingrad/ с пафосом.
Битва за Ходейду в ее активной фазе длилась меньше Сталинградской битвы, да и размер принимавших в ней участие сил был в разы меньше, нежели в битве за Сталинград. На пике, с обеих сторон участвовало несколько десятков тысяч человек, которые боролись на протяженном фронте с июня по ноябрь 2018 года.
Сам город конечно же не подвергался такому опустошению как Сталинград, да и потери сторон были куда как более скромными в сравнении со Сталинградом, но в масштабах Йеменской войны саудовская коалиция безусловно умылась там кровью по самую макушку.

Единственное, в чем можно найти сходство, это последствия этого сражения, которое как и Сталинградская битва для Великой Отечественной Войны, было переломным для войны в Йемене. Саудовская коалиция поставила все на эту операцию, которая должна была перерубить основной канал снабжения хуситов из Ирана.
Не сумев этого достигнуть, Саудовская коалиция выдохлась и погрязла во внутренних распрях, а хуситы уже через несколько месяцев после завершения битвы за Ходейду, захватили оперативную инициативу в войне, которой владеют до сих пор, попутно освободив более 17 000 квадратным километров территории Йемена. Спустя 3 года после завершения битвы за Ходейду, вполне понятно, что это было одно из решающих и перелоных сражений войны, после которого все надежды Эр-Рияда на достижение чисто военной победы развелялись окончательно. После Ходейды основной линией поведения стали попытки свести войну вничью на приемлемых условиях.

Можно отметить, что Сталинград был, есть и остается символом стойкости и символом коренного перелома в ходе войны.
Поэтому многим очень лестно сравнивать свои военные победы с подвигом Красной Армии в Сталинграде. У хуситов вот свой Сталинград в Ходейде. У курдов свой в Кобани. У сирийцев свой в Алеппо. В этом видятся отголоски всемирно-исторического значения Сталинградской битвы, на которую равняются даже в XXI веке.

Источник: Colonel Cassad



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