 

Разработчик добавляет к встроенному браузеру Edge дополнительные функции

22.11.2021, 22:42, Новости дня
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Как стало известно от представителей компании Microsoft, фирменный браузер Edge, который встроен в операционную систему Windows, дополнен двумя новыми и весьма полезными функциями.

В случае если посторонние лица, особенно хакеры, каким-то образом узнают ваш пароль, система тут же сообщит об этом и позволит быстро, без лишних проволочек сменить его.

Еще одна интересная возможность – это новый трекер цен. Если система поймет, что вы интересуетесь определенной категорией товаров, то постоянно будет сообщать об изменениях их стоимости. Ничего не нужно настраивать. Все происходит автоматически, сообщают представители компании-разработчика, которые также пообещали и в дальнейшем проводить улучшения сервиса и расширение функционала.



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