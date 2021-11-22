 

Эксперты рассказали, как увеличить скорость домашнего интернет-соединения

22.11.2021, 22:42, Новости дня
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На скорость домашнего интернетом, который вы получаете через роутер, влияет два основных фактора. Первый – это расположение самого передающего устройства. В домах с железобетонными стенами это бывает очень важно. Порой передвинуть роутер на полметра в сторону означает увеличить скорость беспроводного соединения в разы!

Кроме того, важным фактором является количество пользователей одного и того е подключения, а также активность скачивания информации у каждого из них.

Не забывайте, что трафик делится между всеми. Для того чтобы увеличить скорость соединения, найдите для роутера оптимальное место, затем распределите трафик так, чтобы хватало всем. И не допускайте, чтобы его у вас воровали соседи. Просто время от времени меняйте пароль.



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