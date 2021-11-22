 

Уютные, легкие и очень красивые: 4 платья, которые будут хитами этой зимы (и их модельные разновидности)

22.11.2021, 22:32, Разное
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Зима создана не только для штанов на флисе и толстых свитеров. Платье тоже может стать составляющей вашего зимнего капсульного гардероба. В этой статье мы расскажем, какие модели платьиц будут популярными этой зимой.

Трикотаж

Трикотажная одежда не выходит из моды. Она приятна к телу и хорошо защищает от холода.

Этой зимой платьица из трикотажа представлены в различных вариациях. Хороши как облегающие макси, так и миди А-силуэта.

Приветствуются принты и логотипы. В фаворе трикотаж в рубчик и с узором “косы”. Для вечерних луков хороши платья с асимметричными вырезами.

Из атласа

Атласные платьица можно вписать и в зимний гардероб.

Так, звезды стрит-стайла носят их в комбинации с теплыми водолазками, плотными колготками и грубыми ботинками.

Актуальны модели на тонких лямках в бельевом стиле.

Утеплитесь, накинув сверху теплый кардиган или пиджак оверсайз. Что касается цветовой гаммы, то отдавайте предпочтение теплым оттенкам: кофейному, карамельному, кремовому, оливковому, охровому. Неяркие платья хорошо сочетаются с базовыми вещами.

С оверсайз-элементами

Этой зимой в фаворе модели с элементами оверсайза.

Это могут быть массивные рукава-буфы. Такой декоративный элемент особенно подходит обладательницам пышных бедер, так как он делает фигуру пропорциональнее.

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На выбор множество материалов. Хороши как трикотажные платья, так и модели из хлопка или кожи. Однако ткань должна быть достаточно плотной, чтобы оверсайз-рукава хорошо держали форму.

Необычный дизайн в черном цвете

Хоть этой зимой в тренде яркие цвета, не обойтись и без классики.

Черный не будет казаться таким базовым и скучным, если вы выберете платьице необычного кроя и с броским декором.

Так, хороши модели с кружевной отделкой, бахромой и воланами. Хотите выглядеть по-настоящему роскошно? Выбирайте платье из качественного бархата.



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